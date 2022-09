PS Plus, ecco i giochi gratis di settembre 2022

Da martedì 6 settembre è possibile scaricare tre giochi mensili offerti da PS Plus, servizio di abbonamento offerto da Sony. C’è un titolo storico come Need for Speed Heat

Da martedì 6 settembre sono disponibili per tutti gli abbonati di PS Plus tre giochi che si possono scaricare gratuitamente sulla propria console di gioco. Come di consueto, infatti, ogni mese PS Plus offre la possibilità a chi sottoscrivere tale abbonamento di accaparrarsi alcuni titolo senza spendere un soldo, alcuni semi sconosciuti e altri più noti. A maggio, per esempio, è stato possibile scaricare FIFA 22, uno dei titoli più ricercati dagli appassionati di calcio e dei giochi di sport in generale.