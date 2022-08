Elon Musk promette copertura internet mondiale entro un anno

Collegamento grazie a satelliti inviati nello Spazio

Dal palco di Boca Chica, Texas, dove si trova la base spaziale di SpaceX, accolto come una rock star da Mike Sievert, presidente di TMobile, Musk ha presentato il progetto che punta a cambiare la storia della comunicazione per miliardi di persone. Attraverso l'uso dei satelliti inviati nello spazio, SpaceX e TMobile promettono di garantire, tra un anno, il collegamento diretto sui cellulari, bypassando server e provider, senza più bisogno di cavi sotterranei. Per garantire ai consumatori americani di usare ovunque il wireless controllato da TMobile verrà utilizzato il satellite Starlink V2. Il progetto partirà con una serie di servizi di messaggistica entro fine 2023. E, in futuro, non dovrebbero esistere più zone non raggiungibili dalla connessione, anche se ci si troverà in mezzo a un parco o in mezzo a un lago.