Amazon Prime, dal 15 settembre aumenta il prezzo dell’abbonamento

“Gentile cliente Prime, a partire dal 15 settembre 2022 il prezzo dell'abbonamento Prime mensile aumenterà da 3,99€ a 4,99€ al mese e il prezzo dell'abbonamento Prime annuale aumenterà da 36,00€ a 49,90€ all'anno. La nuova tariffa si applicherà ai rinnovi a partire dal 15 settembre 2022 incluso. Puoi verificare la tua prossima data di rinnovo, modificare o cancellare il tuo abbonamento visitando il tuo account”, si legge nella mail inviata agli abbonati. “Questa modifica – spiega il messaggio – è realizzata sulla base di, e in conformità con, la Clausola 5 dei Termini e Condizioni Amazon Prime. Le ragioni di questa modifica sono relative a un aumento generale e sostanziale dei costi complessivi dovuti all'inflazione, che incide sui costi specifici del servizio Amazon Prime in Italia e si basano su circostanze esterne, fuori dal nostro controllo”. Nella mail, poi, si ricorda che “è la prima volta che modifichiamo il prezzo di Prime in Italia dal 2018” mentre nel frattempo l’offerta - che comprende film, serie tv, alcuni eventi sportivi, spedizioni veloci, offerte, ebook e musica - si è ampliata. "Continueremo a impegnarci per migliorare il servizio di Amazon Prime per i nostri clienti", assicura l'azienda in una nota. L’aumento riguarda anche l'abbonamento Prime Student: quello annuale passerà da 18 euro a 24,95 euro, quello mensile da 1,99 euro a 2,49 euro.