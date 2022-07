Fortnite offline, il server non funziona per manutenzione programmata

In vista dell'update v21.20 sarà impossibile partecipare per qualche ora a una partita del celebre battle royale di Epic Games

Fortnite potrebbe risultare irraggiungibile in queste ore di oggi, 6 luglio, per un evento previsto, una manutenzione programmata in vista del nuovo aggiornamento v21.20.

Il messaggio di Epic Games

"Abbiamo iniziato a disabilitare il matchmaking in preparazione dell'update v21.20, con la disattivazione dei server online che inizierà presto", si legge nel messaggio di Epic Games, "Vi faremo sapere quando si concluderà il downtime". La manutenzione dovrebbe proseguire per qualche ora. Non ci sono ancora informazioni ufficiali sui contenuti di questo nuovo aggiornamento previsto per Fortnite, ma alcune voci di corridoio parlano dell'introduzione di Temple Bloom, ovvero una nuova ambientazione in stile Indiana Jones, posizionata tra Rocky Heels e The Joneses.