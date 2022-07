WhatsApp, arriva la funzionalità per collegarsi in incognito

Nascondere il proprio stato online agli utenti della piattaforma. Su WhatsApp è in arrivo una funzione a maggior tutela della nostra privacy. Gli sviluppatori della popolare app di messaggistica stanno mettendo a punto una nuova opzione che consentirà di non essere visibili anche mentre stiamo scrivendo un messaggio, inviando una foto o registrando un vocale. Una sorta di modalità “Incognito” grazie alla quale potremo non solo nascondere data e ora del nostro ultimo accesso ma anche non farci vedere nel momento esatto in cui siamo online.