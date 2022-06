Internet down oggi, problemi con alcuni siti: errore 500

Tecnologia

Intorno alle 18 di oggi, venerdì 3 agosto, Facebook non è stato raggiungibile in Italia e non solo per alcuni minuti: il social network di Mark Zuckerberg è risultato infatti inaccessibile e in breve #facebookdown è entrato nei top trend di Twitter Italia. Ironia e qualche consiglio: ecco come hanno reagito gli utenti (Foto: Twitter) -