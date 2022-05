WhatsApp, il servizio non sarà più disponibile su alcuni vecchi iPhone

Dal prossimo 24 ottobre WhatsApp non si potrà più utilizzare su iPhone 5 e iPhone 5c. Secondo quanto riportato dal sito WABetaInfo , Meta interromperà il servizio di messaggistica per i dispositivi che supportano il sistema iOS 10 e iOS 11. Il sito specializzato ha pubblicato queste indiscrezioni dopo aver dato un occhio alle nuove politiche di utilizzo dell'app di messaggistica, in procinto di essere aggiornate a breve. Se confermato dalla società, gli smartphone in questione non potranno più mandare e ricevere messaggi tramite WhatsApp .

Update impossibile su iOS 10 e iOS 11

Come già accaduto in passato sia per iPhone che per Android, alla fine del supporto di WhatsApp per una certa versione del software gli utenti ricevono una notifica che invita ad aggiornare. In certo casi però, come accadrà per iOS 10 e iOs 11, l'update è

impossibile su vecchi modelli e non c'è altro da fare che acquistare un nuovo dispositivo per poter continuare ad utilizzare il servizio di messaggistica. WhatsApp per il momento continuerà a funzionare con iOS 12, quindi i modelli iPhone 5S, iPhone 6 e 6S sono salvi. Come spiega WABetaInfo: "La rimozione del supporto per alcune versioni di iOs è necessaria per dar seguito alle ultime funzionalità implementate su WhatsApp. Aggiornando a una versione recente - precisa -, gli utenti ottengono benefici anche dalle patch di sicurezza. Aggiornare il proprio sistema è sempre consigliabile".