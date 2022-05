Musk: bandire Trump da Twitter "moralmente sbagliato e stupido"

Le parole del prossimo proprietario del social network durante un evento organizzato dal Financial Times. Il patron di Tesla ha anche promesso che rimuoverà il divieto per l'ex presidente degli Stati Uniti

La decisione di bandire l'ex presidente Usa, Donald Trump, da Twitter è stata "moralmente sbagliata e totalmente stupida". Lo ha detto, durante un evento organizzato dal Financial Times, il neo amministratore delegato del social, Elon Musk, che ha anche promesso la rimozione del divieto.

A fine aprile Musk ha annunciato di aver acquistato Twitter per 54,20 dollari per azione. L'operazione dovrebbe chiudersi entro il 2022. Completata l’acquisizione, valutata 44 miliardi di dollari, il social network lascerà Wall Street.