Youtube, i video più visti a marzo 2022

Con l'inizio del mese di aprile è tempo di stilare una fedele classifica di quelli che, nel mondo, sono i videoclip di YouTube più visti a marzo 2022. Ecco l'elenco che comprende non solo celebri pezzi cult della musica internazionale, ma anche clip di cartoni animati e divertenti video educativi per bambini

Concluso il terzo mese dell’anno, è tempo di tirare le somme anche in fatto di visualizzazioni sulla più famosa piattaforma di contenuti. E se da una parte sono i social a farla da padrone, rendendo svariati contenuti virali, ecco che YouTube mantiene però il suo primato per quanto riguarda i più interessanti video del mese. Ecco i 10 video più visualizzati su YouTube a marzo 2022, tra hit internazionali e divertenti (ma anche istruttivi) video per i più piccoli.

Uptown Funk di Mark Ronson ft. Bruno Mars Sarà il recente ritorno in scena di Bruno Mars, ora nel duo funk Silk Sonic con Anderson Paak, sarà l’irresistibile giro funky di questa canzone, quel che è certo è che Uptown Funk di Mark Ronson e Bruno Mars rimane un vero e proprio cult da ascoltare anche su YouTube. Seppure sia uscito ormai da quasi otto anni. Il videoclip ufficiale del brano si posiziona infatti alla decima posizione tra i più visualizzati dagli utenti internazionali nel mese di marzo 2022.

Masha e Orso – Ricetta per un disastro La clip, direttamente dall’episodio 17 del celebre cartone animato, si aggiudica il nono posto in classifica dei video più visti su YouTube lo scorso marzo. Perché questo episodio piace così tanto ai più piccoli? Perché i due protagonisti, Masha e Orso, nell’intento di realizzare un vero pranzetto coi fiocchi, si divertono alle prese con alcune disavventure in cucina.

Phonics Song with Two Words Come abbiamo anticipato, YouTube non è solo piattaforma di contenuti musicali e per clip estratte da cartoni animati. Nel caso del video Educational di ChuChu TV, Phonics Song With Two Words, si studia passo passo ogni lettera dell’alfabeto in inglese, accostandola ad immagini e nomi con la stessa iniziale. Un ottimo modo per i più piccini, per imparare una lingua straniera divertendosi. Il video, che conta oltre 4 miliardi di visualizzazioni, si trova all’ottavo posto dei più visti su YouTube a marzo 2022.

Learning Colors – Colorful Eggs On A Farm E' un video educativo dedicato ai bambini anche il settimo in classifica nella lista dei videoclip più visti a marzo su YouTube, Learning Colors – Colorful Eggs On A Farm. Un divertente mini-cartone animato che, accostando la celebre musica di Nella vecchia fattoria, si diverte a insegnare l’esistenza di diversi colori ai più piccoli, rovesciandoli con getti di inchiostro all’interno di simpatiche uova che giocano tra loro al classico incastro della matrioska.

Bath Song Al sesto posto dei videoclip YouTube più visti nell’ultimo mese, c’è Bath Song, una divertente canzoncina in inglese, con protagonisti due bimbi intenti a prepararsi per poi entrare in una vasca da bagno e, tra saponi e giochini, iniziare il loro bagnetto in compagnia. Il ritornello di Bath Song, ricorda molto quello di un altro brano per bambini. Stiamo parlando di Baby Shark, anche lui nella classifica dei video su YouTube più visti a marzo 2022.

See you again di Wiz Khalifa ft. Charlie Puth Il quinto posto del rank di videoclip su YouTube più visti nell’ultimo mese, va alla celebre hit See you again di Wiz Khalifa e Charlie Puth. Il singolo è stato pubblicato ben sette anni fa, nel marzo del 2015 come parte integrante della colonna sonora di Fast & Furious 7. Il video di See you again continua ad essere molto amato dal pubblico non solo per la sua duplice anima tra pop e rap, ma anche per essere una dedica al compianto attore del film, Paul Walker.

Shape of You di Ed Sheeran Continua il successo di Shape of You, tra i singoli più amati del cantautore britannico Ed Sheeran, pubblicato nel 2017 all’interno dell’album ÷. Nonostante le oltre 5.6 miliardi di visualizzazioni solo su YouTube, Shape of You rimane il quarto videoclip musicale più visto anche nell’ultimo marzo. Iconico brano nella discografia di Sheeran che è valso non solo il primo posto di numerose classifiche internazionali, ma anche un Grammy per la Miglior Canzone Solista.

Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa, al terzo posto dei video su YouTube più visti a marzo, è una breve canzoncina dedicata ai più piccoli. Il protagonista è proprio uno di loro che, annoiato dal passare il pomeriggio tra le costruzioni giocattolo, sceglie di esplorare il mondo (alla ricerca di zucchero) a bordo di un divertente skateboard, salvo poi incontrare il nonno che gli ricorda quali sono le regole da seguire.

Despacito di Luis Fonsi ft. Daddy Yankee Vuoi l’avvicinarsi di una nuova estate, vuoi l’annuncio di lasciare la musica da parte di Daddy Yankee, Despacito si aggiudica il secondo posto dei video più visti a marzo su YouTube. La celebre hit reggaeton che tanto ci ha tenuto compagnia nell’estate del 2017 conta oggi sulla piattaforma di contenuti oltre 7.8 miliardi di visualizzazioni.