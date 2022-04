I migliori gadget tecnologici in uscita ad aprile 2022

La più famosa, ovviamente, è la Playstation che nel corso degli anni è passata dalla versione 1 di fine anni ‘90 alla versione 5 dopo più di 20 anni. Gli appassionati, per quanto concerne le console 4 e 5, hanno la possibilità ogni mese di scaricare gratuitamente dallo store online alcuni giochi in maniera totalmente gratuita. Questa operazione, però, è valida solo per gli abbonati al pacchetto PS Plus, che presenta tre diverse forme – Essential, Extra e Premium – che, a seconda dei costi, offrono differenti opzioni. Oltre ai giochi, però, nel mese di aprile è previsto l’ingresso sul mercato di alcuni nuovi gadget.

Le offerte del marchio Samsung

Non è ancora stata stabilita la data esatta, ma entro fine mese i clienti potranno prenotarsi al sito della Samsung per acquistare un nuovo televisore da 32 pollici. Il Samsung M8, seppur non dalle dimensioni elevate, ha il 4K incorporato ed è fornito di altoparlanti e webcam. Rispetto alle altre televisioni, ha il vantaggio di poter attivare le applicazioni in streaming, come ad esempio Amazon Prime Video o Netflix, senza l’ausilio della connessione internet. Il Samsung M8 può essere acquistato alla cifra di 700 dollari (circa 642 €) ed è disponibile non solo in nero, ma anche in altri colori. Oltre a questo televisore, Samsung propone anche una modernissima soundbar per riprodurre gli effetti sonori come se si fosse seduti in una sala cinematografica. L’oggetto in questione è il Samsung HW-Q990B, che è fornito di due altoparlanti nella parte posteriore per un’esperienza audio decisamente intensa. Unico “neo” il costo: negli Stati Uniti è messo sul mercato alla cifra di 2.399 dollari (circa 2.202 €).

Gli altri gadget sul mercato

A proposito di costi alti, non scherza nemmeno il Devialet Dione, un’altra soundbar proveniente dalla Francia. Presenta 17 driver e un altoparlante che può ruotare a nostro piacimento. Per acquistarlo, bisognerà mettere mano al portafoglio o alla carta di credito perché costa 2.400 dollari (circa 2.203 €). Per un acquisto più contenuto, invece, ecco i nuovi auricolari wireless di Imore, cioè i PistonBudsPro. Disponibili, per il momento, in bianco o in nero, presentano il vantaggio di essere resistenti all’acqua e vantano un’ottima durata della batteria (circa 7 ore e 30 minuti). Costano 70 dollari (circa 64 €).

Il Moment Mobile Filmmaker Cage, invece, è uno strumento che si rivelerà sicuramente utile per i registi. Esso, infatti, è una sorta di gabbia a due mani che permette di bloccare lo smartphone che si utilizza per filmare i video. Il costo è relativamente contenuto, dal momento che è sul mercato per 99 dollari (circa 90 €). Per gli sportivi, a breve uscirà il Moment Moment Strap Anywhere. Esso è una specie di braccialetto rigido dove appoggiare lo smartphone e tenerlo ben saldo mentre ci si allena. Il costo è di 40 dollari (circa 36 €). Infine, arriviamo agli auricolari Astell&Kern denominati AK UW1000. Rispetto agli altri, offrono una maggiore qualità audio grazie all’amplificatore a 32 bit. Tali oggetti costano 299 dollari (circa 274 €).