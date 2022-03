Droppare una foto su Instagram: significato e sinonimi

Il termine droppare

Chi droppa, non fa altro che pubblicare, dopo avere trascinato e rilasciato l'immagine nell'app ("to drop"). Dunque droppare una foto su instagram non vuol dire altro che pubblicare una foto. E dunque se qualcuno dovesse invitarvi a droppare uno scatto, non dovrete far altro che recuperarlo dalla memoria del vostro device, per poi pubblicarlo all’interno della piattaforma. Niente di più semplice.