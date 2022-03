Web: il 90,3% degli over 18 naviga da mobile/smartphone o tablet

Audiweb, nell’ultimo report sulla total digital audience, ha rilevato che a novembre 2021 in Italia il 77,9% delle persone fra i 18 e i 74 anni (33,6 milioni) ha navigato da mobile almeno una volta nel giorno medio. E secondo Counterpoint Research le vendite di smartphone tornano a salire dopo il calo del 2020 ascolta articolo Condividi

A novembre 2021 - secondo gli ultimi dati disponibili sulla total digital audience rilevati ed elaborati da Audiweb - sono state 44,3 milioni le persone in Italia che hanno navigato online, e il 90,3% della popolazione (38,9 milioni di individui) maggiorenne lo ha fatto tramite mobile, smartphone o tablet. Inoltre, riporta Counterpoint Research nel suo ultimo report, il mercato smartphone in Europa è cresciuto nel 2021 di 8 punti percentuali rispetto al 2020.

Il 77,9% ha navigato almeno una volta nel giorno medio da mobile Nel giorno medio - riporta Audiweb - la total digital audience ha registrato 36,9 milioni di persone dai 2 anni in su, online dai device rilevati (computer e mobile) in media per 2 ore e 21 minuti per persona. Il 77,9% delle persone fra i 18 e i 74 anni (33,6 milioni) ha navigato almeno una volta nel giorno medio da mobile, dedicando a questa modalità 2 ore e 8 minuti per persona. Nel giorno medio a novembre erano online il 64,2% degli uomini (18,5 milioni) e il 61% delle donne (18,4 milioni), con una concentrazione maggiore tra i 35-44enni – online nell’88,2% dei casi -, dei 45-54enni – online nell’85,8% dei casi – e dei 25-34enni – online nell’84,7% dei casi.

Quanto tempo Dal punto di vista dei consumi, analizzando i dati del tempo speso online nel giorno medio risulta che a novembre le donne hanno navigato qualche minuto in più degli uomini (2 ore e 27 minuti contro le 2 ore e 14 minuti degli uomini), mentre i 18-24enni raggiungono le 2 ore 53 minuti trascorse online, seguiti per poche manciate di secondi in meno dai 25-34enni (2 ore 45 minuti) e dai 35-44enni (2 ore 36 minuti), senza sottovalutare il tempo speso dagli over 64enni che sfiora le due ore online (1 ora e 53 minuti) nel giorno medio.

Mercato degli smartphone in crescita nel 2021 Dopo il calo del 14% registrato nel 2020 anche a causa del Covid, il mercato degli smartphone in Europa nel 2021 è tornato a crescere segnando un +8% e facendo ben sperare nella ripresa e nel ritorno ai livelli pre-pandemia. E, secondo i dati di Counterpoint Research, il 32% del mercato nel 2021 è stato di Samsung, cresciuta di 6 punti percentuali.

Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra Samsung ha svelato il 9 febbraio i nuovi Galaxy S22 con il Galaxy Unpacked 2022. Disponibili nelle versioni S22 (display 6.1’’), S22+ (display 6.6’’) e S22 Ultra (display 6.8’’), sono i primi Galaxy con processore da 4nm, ancora più veloci rispetto a Galaxy S21 Ultra. Sono dotati di tecnologia Vision Booster: il display Dynamic AMOLED 2x ha un picco massimo di luminosità di 1750 nits, per non avere problemi di visibilità neanche sotto la luce del sole. E non manca la possibilità di illuminare la notte con il sensore a grandi pixel che attira più luce, mentre il Super Clear Glass e Lens attenuano i riflessi garantendo scatti nitidi e luminosi. Galaxy S22 Ultra è il primo Galaxy S con S Pen integrata, per scrivere come sulla carta, trasformare gli appunti in testo e usare le Air Actions per controllare lo smartphone.

Le promo per Galaxy S22 Comprando Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra si può inoltre usufruire di tre diverse promo, valide per gli acquisti effettuati dal 9 febbraio al 10 marzo: “Galaxy S22 Family diventa Pro” Acquista un Galaxy S22 | S22+ | S22 Ultra dal 09 febbraio 2022 al 10 marzo 2022 inclusi

Registra l'acquisto su Samsung Members entro il 21 aprile 2022

Ricevi Galaxy Buds Pro comodamente a casa tua

2. “Samsung – Cambia con Galaxy acquistando su Samsung Shop Online S22 family” Acquista su Samsung Shop Online un Galaxy S22 | S22+ | S22 Ultra dal 09 febbraio 2022 al 10 marzo 2022 inclusi puoi ricevere fino a 750€ per la valutazione tuo usato, di cui 100€ come sconto immediato all'acquisto.

3. “Samsung Galaxy S22 family con Samsung Care+” Acquista Galaxy S22 Ultra, S22+ oppure S22 dal 9 febbraio al 10 marzo 2022 presso gli e-store indicati all’allegato A del regolamento (sono esclusi i punti vendita fisici)

Registra il prodotto su Samsung Members acquistato entro 30 giorni dalla data di acquisto e, in ogni caso, entro e non oltre il 09 aprile 2022

Ricevi una polizza assicurativa di AWP P&C S.A. “Samsung Care +” della validità di due anni, all’indirizzo e-mail indicato al momento della registrazione alla promo, entro 180 giorni dalla data di spedizione dell’e-mail di validazione