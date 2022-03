TikTok estende la durata dei video a 10 minuti

"Pensiamo sempre a nuovi modi per portare valore alla nostra community e arricchire l'esperienza dei tiktoker” ha affermato l’azienda in una nota. “Una novità che speriamo possa liberare ancora più possibilità creative per i nostri iscritti in tutto il mondo"

L'annuncio del social cinese

approfondimento

"Pensiamo sempre a nuovi modi per portare valore alla nostra community e arricchire l'esperienza dei tiktoker” ha affermato l’azienda in una nota. “L'anno scorso abbiamo introdotto video più lunghi, dando agli utenti più tempo per creare e divertirsi su TikTok. Oggi confermiamo la possibilità di caricare video della durata massima di 10 minuti. Una novità che speriamo possa liberare ancora più possibilità creative per i nostri iscritti in tutto il mondo".