Usa, le star di TikTok guadagnano più di potenti e top manager

Secondo Forbes, nel 2021, Dixie D'Amelio ha guadagnato 17,5 milioni di dollari. Più di dirigenti di aziende come ExxonMobil, Starbucks, McDonald's. E la sorella Dixie si è "fermata" a quota 10 milioni. Un vero business

TikTok è un vero affare per gli utenti e gli influencer più popolari. Tanto da poter far guadagnare “stipendi” superiori a quelli di potenti e top manager. A rivelarlo è il Wall Street Journal, che cita la classifica di Forbes. Per esempio, Charli D'Amelio ha iniziato a postare video dei suoi balletti su TikTok nel 2019, e solo nello scorso hanno ha fatturato 17,5 milioni di dollari. Con 133 milioni di follower su TikTok, promuove peraltro una linea di abbigliamento e altri prodotti.

GLI STIPENDI DEI TOP MANAGER USA Facendo un confronto, la paga media degli amministratori delegati delle aziende quotate allo S&P 500 è di 13,4 milioni di dollari nel 2020. Le cifre dei compensi degli amministratori delegati includono i premi in azioni e opzioni, che in genere costituiscono la maggior parte della retribuzione dei dirigenti, così come lo stipendio annuale e il bonus, i vantaggi e altri tipi di incassi destinati alla pensione. In altri termini, D'Amelio ha guadagnato di più dell'amministratore delegato di ExxonMobil, Darren Woods (15,6 milioni di dollari), di quello di Starbucks Kevin Johnson (14,7 milioni di dollari), di quello di Delta Air Lines Ed Bastian (13,1 milioni di dollari) e del numero uno di McDonald's, Chris Kempczinski (10,8 milioni di dollari).

LA SORELLA DI CHARLI GUADAGNA 10 MILIONI In casa D'Amelio, TikTok è un business a conduzione familiare. Dixie, la sorella maggiore di Charli, ha circa la metà dei follower ma ciò non le ha impedito di essere la seconda influencer di TikTok che l'anno scorso ha guadagnato di più: secondo Forbes, il suo 'stipendio' è ammontato a 10 milioni di dollari. "Stanno davvero costruendo imperi commerciali", ha detto Mae Karwowski, CEO e fondatore dell'agenzia di influencer marketing Obviously. Tra l'altro molti top influencer di TikTok gestiscono nuove aziende, lanciano marchi e diversificano i loro flussi di reddito.

I CEO PIÙ PAGATI D'AMERICA Ci sono ovviamente alcuni CEO dell'S&P 500 che guadagnano molto di più. È il caso di Robert Kotick, che dirige il gigante dei videogiochi Activision-Blizzard e che ha guadagnato quasi 155 milioni di dollari nel 2020. Il CEO di Apple Tim Cook, ha incassato quasi 99 milioni di dollari nell'anno conclusosi il 25 settembre. E non sono gli unici ma il fenomeno degli influencer di Tik Tok sembra inarrestabile, e continua a crescere grazie alla rapida crescita dell'app.