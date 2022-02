Tesla, Musk dona in beneficenza 5,7 miliardi di dollari in azioni

Nel 2012 l'imprenditore sudafricano ha sottoscritto The Giving Pledge, la campagna promossa da Bill Gates e Warren Buffett per la quale i firmatari si impegnavano a donare in beneficenza la metà dei loro patrimoni

Cinque milioni di azioni Tesla in beneficenza. A tanto ammonta la somma che Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo con un patrimonio stimato in 243 miliardi di dollari, ha donato a un beneficiario non identificato. Considerando i prezzi medi dei giorni tra il 19 e il 29 novembre, periodo in cui l’imprenditore sudafricano ha eseguito l’operazione, le azioni donate ammontano a un valore di 5,7 miliardi di dollari. Un gesto filantropico con un risvolto fiscale non trascurabile: le azioni che vengono donate in beneficenza non sono soggette alla tassa sulle plusvalenze. Alla fine dello scorso anno il ceo di Space X e Tesla aveva comunicato, con un post su Twitter, che avrebbe pagato più di 11 miliardi di dollari di tasse per stock option in scadenza.