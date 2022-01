Alexa non risponde, problemi in tutta Europa per assistente di Amazon

La mattina del 21 gennaio i servizi del prodotto tecnologico hanno smesso di funzionare. Il "down" è stato segnalato un po' in tutto il Vecchio Continente, dall'Italia alla Spagna, ma anche in Francia, Germania e Regno Unito

La mattina del 21 gennaio Alexa, l'assistente vocale di Amazon, ha smesso di funzionare. Tra i problemi segnalati: la sveglia che non ha suonato o le luci smart che non si sono accese. Il "down", come riporta il sito DownDetector, si è diffuso da circa le 7.45 un po' in tutta l'Europa. Le segnalazioni sulle mancate risposte dell'assistente vocale sono arrivate dall'Italia, dalla Spagna, dalla Francia, ma anche dalla Germania e dal Regno Unito. Questi ultimi sono i Paesi nei quali Alexa è più diffuso e probabilmente sono quelli con più utenti che hanno riscontrato il malfunzionamento.