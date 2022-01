BlackBerry, addio al cellulare che ha segnato un’epoca

A partire da domani i vecchi telefonini con i servizi legacy di BlackBerry OS 7.1, BlackBerry 10, BlackBerry PlayBook OS 2.1 non saranno più utilizzabili per mandare sms, telefonare o connettersi ad internet eccetto i più nuovi col sistema Android

Non è un arrivederci, ma un addio. Da domani, 4 gennaio, tutti gli smartphone BlackBerry che girano con l'omonimo sistema operativo smetteranno di funzionare. L'azienda, in particolare, il supporto per BlackBerry OS 10 e 7.1, oltre alle

versioni precedenti. In pratica, i telefonini con questi software non saranno più utilizzabili, eccetto i più nuovi con il sistema Android. Non sarà quindi possibile usare il traffico dati, mandare messaggi, navigare su internet, chiamare e addirittura fare chiamate d’emergenza.