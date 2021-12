Instagram reintrodurrà l’ordine cronologico nel feed degli utenti

Come vengono visualizzati i post

approfondimento

Al momento, il modo in cui i nuovi post vengono visualizzati nel feed non rispetta l’ordine cronologico in cui vengono pubblicati, come succedeva fino a qualche anno fa, ma dipende dal modo in cui l’algoritmo di Instagram interpreta le preferenze e gli interessi di ciascun utente. "Vogliamo che le persone abbiano un controllo significativo sulla loro esperienza. Abbiamo sperimentato i Preferiti, un modo per farti decidere quali post vuoi vedere più in alto, e stiamo lavorando a un'altra opzione per vedere i post delle persone che segui in ordine cronologico" ha spiegato ancora Mosseri specificando però che il vecchio sistema algoritmico non verrà definitivamente abbandonato.