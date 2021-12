Pagamenti con criptovaluta su Whatsapp, al via progetto pilota in Usa

WhatsApp ha lanciato un progetto pilota negli Usa per inviare e ricevere denaro all'interno di una chat utilizzando la criptovaluta. La notizia è stata annunciata dal nuovo capo di Novi Stephane Kasriel su Twitter . Novi è il portafoglio digitale di Meta lanciato sei settimane fa per pagamenti attraverso una stablecoin ancorata al dollaro americano. "C'è un nuovo modo per provare il portafoglio digitale Novi. A partire da oggi, un numero limitato di persone negli Stati Uniti sarà in grado di inviare e ricevere denaro utilizzando Novi su Whatsapp, rendendo l'invio di denaro a familiari e amici facile come inviare un messaggio", ha scritto Kasriel.

Come funziona l'invio di soldi con Whatsapp

L'annuncio di Kasriel è stato ritwittato da Will Cathcart, capo di Whatsapp, che lo ha definito la nuova funzionalità del servizio di messagistica, un "modo sicuro, istantaneo e senza costi" di inviare e ricevere denaro. Secondo il sito web di Novi, l'invio di un pagamento funziona in modo molto simile all'invio di qualsiasi altro allegato in WhatsApp. Si accede alla funzionalità tramite l'icona della graffetta su Android o l'icona + su iOS, quindi occorre selezionare “Pagamento” dal menu che compare. Il sito di Novi fa sapere che non ci sono commissioni per l'invio o la ricezione di denaro, nessun limite alla frequenza con cui i pagamenti possono essere inviati e nessuna commissione per mantenere un saldo nel conto Novi o per prelievi.