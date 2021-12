Roaming in Ue: nessuna tariffa extra fino al 2032

Il roaming non sarà un problema per i cittadini europei fino al 2032. Le istituzioni politiche dell’Unione Europea hanno infatti raggiunto nella notte l'accordo che prevede l’estensione dell'abolizione del roaming a pagamento per un’altra decina di anni, vale a dire fino al 2032. Il nuovo regolamento, in vigore dal 1 luglio 2022, prolungherà il sistema esistente 'Roam Like Home', che sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno 2022, garantendo ai cittadini di poter continuare a utilizzare i propri smartphone senza costi extra anche quando varcano il confine del proprio Paese.

Chiamate intra-Ue gratuite

approfondimento

I migliori smartphone per chi ha un budget di massimo 300 euro

L’intesa risolve, anche se solo in parte, i delicatissimi nodi delle chiamate intra-Ue e le tariffe di roaming all'ingrosso. In fase di trattative le istituzioni politiche si sono battute per eliminare i supplementi e rendere gratuite le chiamate intra-Ue effettuate dai cittadini europei a numeri di telefono di altri Paesi Ue, attualmente fissate a 19 centesimi al minuto. Gli operatori telefonici, dal canto loro, hanno manifestato il disappunto di fronte a questa richiesta.

Le tariffe di roaming all'ingrosso

L'accordo con gli Stati membri prevede che la Commissione esamini la situazione e valuti se sia necessaria un'ulteriore riduzione dei massimali. Le tariffe di roaming all'ingrosso - i prezzi che gli operatori si addebitano vicendevolmente quando i clienti utilizzano altre reti durante il roaming nell'Ue - saranno invece limitate a 2 euro per Gigabyte (Gb) dal 2022 , per scendere progressivamente fino a 1 euro nel 2027. Eventuali costi aggiuntivi per il superamento dei limi non potranno essere superiori a queste soglie.

La soddisfazione delle Istituzione Ue

"Viaggiare all'estero senza doversi preoccupare delle bollette telefoniche è una parte tangibile dell'esperienza del mercato unico dell'Ue, stiamo garantendo una migliore qualità e servizi e una maggiore trasparenza per tutti i cittadini dell'Ue", ha sottolineato soddisfatto il commissario Ue responsabile, Thierry Breton. Soddisfazione anche da parte del Parlamento europeo: "Stiamo creando un mercato del roaming più equo, concentrandoci in particolare sugli operatori più piccoli, riducendo in modo significativo i massimali all'ingrosso. In qualità di capo negoziatore del Parlamento europeo, il mio obiettivo era migliorare significativamente la situazione per i consumatori", ha detto l'eurodeputata Angelika Winzig.