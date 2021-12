Natale 2021, i videogiochi e le console da regalare

Ecco alcune idee per gli amanti del gaming, tra giochi e console di ultima uscita Condividi

In vista del Natale è cominciata la caccia al regalo perfetto. Bambini e ragazzi amano molto i videogiochi e sicuramente apprezzeranno le ultime novità o i grandi classici del settore. Ecco una lista di consigli per piccoli e grandi amanti di videogames e console.

Nintendo Switch Su Amazon c'è la console Nintendo Switch (Modello OLED), Blu Neon/Rosso Neon. Viene 398 euro. Nintendo Switch (modello OLED) dispone di uno schermo OLED da 7 pollici con una cornice più sottile. I colori intensi e l'elevato contrasto dello schermo garantiscono un'esperienza di gioco appagante in modalità portatile e da tavolo. Con lo stand regolabile più largo di Nintendo Switch (modello OLED) puoi impostare l'angolo di visualizzazione che preferisci. Giocare in modalità da tavolo sarà più comodo che mai. La base inclusa con Nintendo Switch (modello OLED) dispone di due porte USB, una presa HDMI utilizzabile per collegare la base alla TV e una nuova porta LAN, per sessioni di gioco online più stabili in modalità TV.

Pokémon Diamante Lucente & Perla Splendente Chi possiede Nintendo Switch potrebbe apprezzare il gioco Pokémon Diamante Lucente & Perla Splendente. Su Amazon il Double Pack viene 112 euro. Goditi la storia nostalgica di Pokémon Diamante e Pokémon Perla in un'avventura che rinasce su Nintendo Switch! Immersa nella natura e sovrastata dall'imponente Monte Corona, Sinnoh è una regione ricca di miti che vengono tramandati di generazione in generazione. La storia originale è riprodotta fedelmente in questi remake che presentano le stesse meccaniche semplici e intuitive dei videogiochi più recenti della serie Pokémon, ma con in più animazioni delle lotte Pokémon in panoramica ravvicinata.

Animal Crossing: New Horizons Happy Home Paradise Tra i giochi molto amati c'è anche Animal Crossing: New Horizons Happy Home Paradise per Nintendo Switch. Su Amazon costa 24,99 euro. Precarica ora, gioca il 05/11 alle 00:00 Come parte del team della Casimira vacanze, il tuo compito è trasformare i sogni in realtà. Ogni cliente ha una visione precisa della sua casa vacanze ideale, e spetta a te fare in modo che non rimanga deluso. Scegli un'isola, poi progetta una casa che soddisfi le esigenze del cliente. Scegli dei mobili che creino l'atmosfera giusta, arreda gli interni e gli esterni, cambia la stagione e l'orario, e altro ancora. Più case progetti, più i tuoi servizi saranno richiesti! L'isola su cui si trova la Casimira vacanze ha tanti edifici sfitti, tutti pronti per essere ristrutturati. Quando non stai progettando case vacanze, prova a trasformarli in strutture da sogno! Crea un ristorante, un ospedale, una scuola e altro ancora, poi osserva come gli abitanti di tutto l'arcipelago iniziano a usarli. Le foto di tutti i tuoi progetti vengono inserite nel catalogo della Casimira vacanze, che puoi consultare tramite l'applicazione per Nook Phone "Network delle Belle Case". Puoi usare l'applicazione per visitare i tuoi vecchi clienti o per condividere con i giocatori di tutto il mondo le tue creazioni, come fonte di ispirazione. Puoi usare i mobili e le tecniche che ottieni nell'arcipelago anche sulla tua isola, quindi sbizzarrisciti con pareti divisorie, separatori, colonne, illuminazione e sottofondi musicali per progettare la tua casa ideale. Prima o poi potrai persino ristrutturare le abitazioni degli altri abitanti!

Big Brain Academy: Sfida tra menti Su Amazon c'è anche Big Brain Academy: Sfida tra menti per Nintendo Switch. Viene 29,99 euro. Allena la mente divertendoti con famiglia e amici! Fino a quattro giocatori possono giocare contemporaneamente, oppure puoi confrontare il tuo punteggio cervellone con quello di giocatori da tutto il mondo nelle sfide fantasma, anche se non giocate nello stesso momento. Allora, che ne dici di scendere in campo e scatenare il tuo cervellone in una varietà di prove, con spinosi rompicapi da risolvere in solitaria, o esaltanti sfide testa a testa con degli avversari? Chi ha la mente più allenata in famiglia? Scoprilo con Big Brain Academy: Sfida tra menti per Nintendo Switch. Cimentati in prove strizzacervello di cinque differenti categorie: Intuito, Memoria, Analisi, Algebra e Percezione.

Mario Party Superstars Un altro gioco molto apprezzato di Nintendo Switch è Mario Party Superstars. Su Amazon costa 49,98 euro. Mario Party Superstars segna il ritorno del party game più amato di sempre. Una nuova, ricchissima festa da vivere online e offline e anche mentre sei in viaggio, grazie ai nuovi controlli pensati appositamente per il gioco in modalità portatile. Mario Party Superstars include 5 tabelloni dell’era Nintendo 64. Fatti strada tra glassa e fiori nel tabellone “Torta di Compleanno di Peach” oppure tieniti stretto il tuo bottino in “Stazione spaziale”. Scopri alcune delle location che hanno fatto la storia della serie. Con oltre 100 minigiochi tratti da tutta la serie di Mario Party, il divertimento è assicurato! Affronta alcune delle sfide più apprezzate di sempre, come “Il colore dei funghi” oppure “Il Tipo Timido dice”. Ad attenderti troverai sfide memorabili, dall’esito sempre imprevedibile!

Far Cry 6 Molto apprezzato anche il gioco Far Cry 6, disponibile per vari tipi di console come Play Station e Xbox. Su Amazon la limited edition per la Play Station 4 viene 67,99 euro. Far Cry 6, ultima incarnazione del fortunato franchise porta gli appassionati a scoprire un open-world mozzafiato dove potranno immergersi nel cuore della guerriglia moderna. Il Presidente Antón Castillo, interpretato dal noto Giancarlo Esposito, mira a riportare l’isola di Yara agli antichi fasti, cercando al contempo di indirizzare il giovane figlio Diego verso la strada del potere a ogni costo, ma tutto ha un prezzo. Chi si oppone al regime andrà incontro a una persecuzione senza via di scampo, lasciando le speranze del popolo nelle mani di Dani Rojas, ex militare fuggiasco che per una serie di eventi finisce per unirsi al gruppo rivoluzionario Libertad.

Riders Republic Per gli amanti dell'adrenalina c'è anche Riders Republic, disponibile per diverse console. Su Amazon il gioco per Xbox costa 49,99 euro. Tuffati nel campo di gioco massive multiplayer di Riders Republic Gareggia in eventi di massa, sviluppa la tua carriera di Rider o divertiti con gli amici girovagando per le diverse ambientazioni del gioco. Crea e dai forma al tuo Rider con il motore evolutivo basato sui tuoi risultati e decidi ogni aspetto dell’avatar. Ogni volta che gareggerai, ovunque lo farai, ti troverai costantemente tra altri giocatori. Dai picchi innevati agli aridi canyon, sfreccia attraverso i più emozionanti scenari che la Terra può offrire: i Parchi Nazionali Americani. Bryce Canyon, Yosemite Valley, Sequoia Park, Zion, Canyonlands, Mammoth Mountain e Grand Teton sono stati tutti fedelmente trasposti e mischiati per creare la più unica e vivida esperienza di gioco di sempre. Unisciti a questa congrega vibrante e incontra questa pazza comunità di amanti dell’adrenalina. Ammira le loro abilità, osserva il loro look, fermati per battere un cinque o semplicemente passa oltre… è tutto nelle tue mani.

Just Dance 2022 Molto amato anche Just Dance, per ballare e divertirsi con la nuova versione 2022. Su Amazon il gioco per Nintendo Switch viene 49,90 euro. Se sommiamo le parole “videogame” e “ballo” il risultato è senza dubbio Just Dance®. È l’unico videogioco che fa ballare proprio tutti, il più popolare di sempre, un fenomeno mondiale con oltre 138 milioni di giocatori in tutto il mondo e più di 80 milioni di copie vendute. Spensieratezza, leggerezza e puro divertimento in famiglia o con gli amici sono i segreti del suo successo, la formula magica che coinvolge adulti e bambini. Nel 12° capitolo del fortunato franchise musicale firmato Ubisoft non mancano di certo le hit più ascoltate al momento, accompagnate da grandi classici intramontabili, per un totale di ben 40 nuove canzoni, tutte davvero da non perdere.

Fifa 2022 Da Media World c'è Fifa 2022, per tutti gli amanti del calcio. Costa 59,99 euro. Il gameplay rivisitato introduce migliorie sostanziali in ogni modalità di FIFA 22. La nuova intelligenza artificiale per i portieri garantisce un comportamento più realistico da parte degli estremi difensori nel ruolo più delicato. La nuova fisica della palla riscrive ogni passaggio e ogni gol, mentre lo sprint esplosivo permette di sfruttare l'accelerazione dei giocatori più veloci. Il nuovo sistema di intelligenza artificiale applicato ai portieri rende gli estremi difensori più affidabili sulle conclusioni e permette loro di prendere decisioni più efficaci tra i pali. In FIFA 22, il posizionamento dei portieri replica i diversi stili adottati dagli estremi difensori di tutto il mondo, per rappresentare quelli che fanno dei riflessi il loro punto di forza.

Call Of Duty: Vanguard Chi ha la Play Station 5 può scegliere Call Of Duty: Vanguard. Da Media World costa 63,99 euro. Domina su tutti i fronti: combatti nei cieli dell'Oceano Pacifico, lanciati sulla Francia, entra a Stalingrado con la precisione di un cecchino e fatti strada tra i nemici in Nord Africa. Il franchise di Call of Duty è tornato con Call of Duty: Vanguard, dove i giocatori si immergeranno in viscerali combattimenti della Seconda guerra mondiale su una scala globale senza precedenti. In una profonda e accattivante campagna, un gruppo di soldati provenienti da diversi paesi che si riuniscono per affrontare la più grande minaccia di sempre. I giocatori potranno inoltre lasciare il segno nella ormai celebre modalità Multigiocatore di Call of Duty, e una nuova fantastica esperienza Zombi. Call of Duty: Vanguard includerà inoltre una nuova integrazione con Call of Duty: Warzone in seguito al lancio, progressione incrociata e cross-play tra generazioni, oltre a un fittissimo calendario di contenuti gratuiti che aggiungeranno nuove mappe Multigiocatore, modalità, eventi stagionali, celebrazioni della community e molto altro.

Sony PlayStation 5 Se volete regalare direttamente la Sony PlayStation 5, potete trovarla anche da Unieuro a 499,99 euro. Prova un caricamento ultra rapido con un'unità SSD ad altissima velocità, un coinvolgimento ancora maggiore grazie al supporto per il feedback aptico, ai grilletti adattivi e all'audio 3D e scopri una nuova generazione di incredibili giochi PlayStation. La potenza di CPU, GPU e unità SSD personalizzate con sistema I/O integrato permette prestazioni mai viste prima su una console PlayStation. Ottimizza le tue sessioni di gioco con tempi di caricamento quasi istantanei per i giochi per PS5 installati. L'integrazione personalizzata dei sistemi della console PS5 consente agli sviluppatori di estrarre dati dall'unità SSD così rapidamente da poter creare giochi in modi finora impensabili.

Microsoft Xbox Series S Da Unieuro c'è anche la Microsoft Xbox Series S. Costa 279 euro. Arriva la nuova Xbox Series S, la console Xbox più piccola ed elegante di sempre. Prova la velocità e le prestazioni di ultima generazione di una console all-digital ad un prezzo straordinario. Inizia con una libreria istantanea di più di 100 giochi di alta qualità, inclusi tutti i nuovi titoli Xbox Game Studios nel giorno del lancio, con Xbox Game Pass Ultimate (abbonamento venduto separatamente). Con Quick Resume passi senza problemi e in un lampo da un gioco all’altro. Il cuore di Series X è Xbox Velocity Architecture, che abbina una SSD personalizzata con software integrato per un gameplay più veloce e semplificato, con tempi di caricamento notevolmente ridotti.

The Sims 4 Un gioco molto amato è The Sims 4. Esiste per tutte le varie console, ma se cercate il gioco per Xbox da Unieuro costa 14,99 euro. Goditi i tuoi poteri e libertà, divertiti, e gioca con la vita Gioco di simulazione che ti permette di giocare in un modo inedito. Guida ed esplora le storie dei Sims, ottenendo risultati sorprendenti ed emozionanti. I Sims si muovono e si comportano in modo naturale. Le tue scelte avranno un ruolo influente sulla dinamica di gioco e sulle storie dei tuoi Sims. Non c'è mai stato un momento migliore per provare cose nuove in The Sims! Indossa articoli che travalicano ogni genere di confini, coltiva il tuo rifugio moderno e approfitta degli aggiornamenti gratuiti che introducono nuovi modi di giocare.

Lenovo Legion 5 Pro Gli amanti del gaming potrebbero apprezzare il Lenovo Legion 5 Pro, che da Euronics viene 1899 euro. Progettato per portare devastazione dentro e fuori il campo di gioco, Legion 5 Pro utilizza processori AMD Ryzen™ e schede grafiche NVIDIA® GeForce RTX™ per offrirti un'esperienza di gaming ad alta risoluzione. Primo notebook da gaming QHD da 40,64 cm (16") al mondo con frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz, assicura prestazioni vincenti per vantaggi aggiuntivi e migliora la tua visuale periferica. Combinato con audio 3D Nahimic in grado di accentuare ogni passo nello spazio, ti permette di vedere e sentire ogni agguato ancora prima che il nemico si trovi nel tuo raggio di fuoco.

Battlefield 1 Revolution Se cercate un gioco per pc, a Euronics c'è lo “sparatutto” Battlefield 1 Revolution. Costa 29,90 euro. Scopri le origini della guerra totale in Battlefield 1. Affronta epici combattimenti tra le strade anguste di una città francese sotto assedio, tra le massicce difese dei forti montani sulle Alpi italiane, o ancora nei deserti dell'Arabia. Esplora un nuovo mondo in guerra ripercorrendo un'entusiasmante campagna, oppure partecipa a frenetiche battaglie multigiocatore per un massimo di 64 giocatori. Tutto questo adattando le tue tattiche agli ambienti di gioco distruttibili e in costante mutamento. Combatti tra le file della fanteria, oppure prendi il controllo di potenti mezzi di terra, aria e mare. Carri armati e motociclette, biplani ed enormi navi da guerra: il tutto nelle battaglie più dinamiche della storia di Battlefield.