Il Cyber Monday di Amazon: le migliori offerte

L'ultimo giorno di sconti su Amazon porta con sé centinaia d'offerte: ecco cosa acquistare durante il Cyber Monday

Il lunedì dopo il Thanksgiving Day (il giorno del ringraziamento) è il Cyber Monday, un altro giorno di super offerte dopo il Black Friday. Ecco alcune tra le migliori proposte di Amazon.

CubicFun Puzzle 3D Harry Potter Un set di puzzle 3D 4 in 1, per regalare ai babbani pieno accesso a un lato nascosto di Londra. Prezzo: 19,19 euro Il 4-in-1 3D Puzzle Set contiene il negozio di scherzi magici Weasleys' Wizard Wheezes, il negozio Ollivander's Wand Shop, il Quality Quidditch Supplies e la Gringotts Bank. Per assemblarli non serve la colla, e neppure degli strumenti speciali. Realizzati in robusto cartone espanso EPS, ogni pezzetto è numerato e si unisce agli altri mediante incastro.

HERCULES DJ Control Inpulse Per aiutarti a iniziare a mixare come un DJ, un controller oggi scontato del 20%. Prezzo: 229,99 euro DJControl Inpulse 500 è stato progettato per chi intende cominciare a mixare come un DJ, a raffinare le sue abilità ed esibirsi dal vivo. La sua interfaccia audio si avvale dell’innovativa tecnologia VELVET SOUND (AKM) per l’elaborazione del segnale digitale, mentre le guide luminose aiutano a restare sul pezzo mentre si mixa. Veloce da installare, può essere sollevato per far passare sotto i cavi. I brani si mixano facilmente l’uno con l’altro, è possibile collegare il microfono all’ingresso bilanciato e regolare la voce, mentre l'Intelligent Music Assistant (IMA) suggerisce i brani più adatti da mettere in coda.

Thrustmaster T150 RS Appassionato di motori? Amazon propone in offerta il simulatore di guida ufficiale per PS4/PS3 (compatibile anche con pc). Prezzo: 139,99 euro Il simulatore di guida ufficiale per PS4/PS3 è compatibile anche con PC ed è dotato di sistema Force Feedback 1080-gradi (sistema misto cinghia/ingranaggi, con asse con cuscinetti a sfera in metallo). Inclusa nell’acquisto vi è anche la pedaliera, con inclinazione di ogni singolo pedale in tre diverse angolazioni.

Thrustmaster TS-XW Una replica in scala 1:1 del volante Sparco P310 Competition per Xbox One e Windows. Prezzo: 502,99 euro Il TS-XW Racer è una replica in scala 1:1 del volante Sparco P310 Competition, con licenza ufficiale per Xbox One e Windows. Le prestazioni sono garantite dal sistema a ingranaggi e doppia cinghia, e dall’asse dello sterzo montato su cuscinetti a sfera in metallo. L’efficienza energetica è ottimizzata grazie al TS-XW Racer con alimentatore Turbo Power a profilo toroidale e design privo di pinna. La pedaliera del volante, ampia e regolabile, ha i pedali e la struttura interna interamente in metallo.

Thrustmaster T.16000M Un accessorio indispensabile per gli appassionati di simulazione di volo e spaziale, ora scontato del 30%. Prezzo: 49,99 euro Concepito per i piloti esperti alla ricerca di controlli completi e realistici, alternativi all’uso di mouse e tastiera, il Thrustmaster T.16000M è compatibile con pc via USB in Windows 10, 8, 7 e Vista. Vanta quattro assi indipendenti, 16 pulsanti azione, un hat switch Point of View (PoV) a otto direzioni e un grilletto ergonomico, mentre la molla elicoidale, all’interno della leva, garantisce una tensione stabile e fluida. Il design ambidestro del joystick può essere facilmente cambiato per un uso destrimane o mancino.

Fossil Smartwatch GEN 6 Connected da donna Qui nella versione oro rosa, Fossil Smartwatch GEN 6 è un elegante smartwatch, capace di monitorare in tempo reale i propri parametri. Prezzo: 224 euro La sesta generazione di smartwatch Fossil monitora automaticamente gli obiettivi, i passi, il sonno, il battito cardiaco e la saturazione di ossigeno nel sangue. Inoltre, grazie al GPS, aggiorna su distanza e percorso durante l’attività, e i sensori avanzati forniscono i dati alle app per la salute e il fitness. Col Fossil Smartwatch GEN 6 Connected si tengono sotto controllo grazie alle notifiche le chiamate, i messaggi di testo e le app, ed è possibile rispondere ed effettuare chiamate direttamente dall’orologio quando non si ha il telefono a portata di mano. In mezz’ora raggiunge l’80% di carica.

Fossil Smartwatch GEN 6 Connected da uomo La versione maschile dello smartwatch Fossil di sesta generazione, anch’esso scontato (del 25%). Prezzo: 246 euro Ricaricabile all’80% in soli 30 minuti, lo smartwatch Fossil di sesta generazione offre infinite possibilità di personalizzazione, un consumo energetico ridotto e un caricamento delle app più veloce. Consente inoltre di effettuare e ricevere telefonate mentre si è connessi ad uno smartphone, e monitora automaticamente obiettivi di attività, passi, sonno, battito cardiaco, livello cardio e saturazione di ossigeno nel sangue. Il GPS aggiorna invece su distanza e percorso durante l’attività, mentre i sensori avanzati forniscono i dati alle app per la salute e il fitness.

Cuscino riscaldabile Leschi Un utile cuscino per le coliche del neonato o per i dolori dell’adulto, da scaldare nel microonde. Prezzo: 18,5 euro L’avvolgente cuscino a forma di volpe regala un relax profondo al collo e alle spalle, molto utile in caso di torcicollo e tensioni muscolari. Inoltre, è un fedele compagno per il raffreddore e dona sollievo in caso di brividi di freddo. Antiusura e antimacchia, si pulisce con acqua e sapone, ha un’imbottitura con grani extra piccoli e può essere usato anche dai bambini come peluche per prendere sonno. Riscaldandolo nel microonde per 2 minuti, o nel forno elettrico per 7, mantiene il calore per circa 45 minuti.

Luce LED Anulare Neewer per foto e video Indispensabile per chi scatta foto e registra video per i social, la lampada a LED anulare è scontata del 28%. Prezzo: 75,99 euro Lo stativo, alto 155 cm, è costruito in lega di alluminio per una forza eccezionale. Il braccio flessibile aiuta a regolare gli angoli dell’anello per un posizionamento ottimo. I filtri di colore bianco e arancione sono realizzati in plastica di alta trasmissione. L’adattatore hot shoe per treppiedi è compatibile con la maggior parte delle reflex digitali, il supporto per cellulare con quasi tutti gli smartphone.

Nilox E-Bike X6 - Mountain Bike con pedalata assistita La mountain bike a pedalata assistita di Nilox consente di guidare su ogni tipo di terreno, grazie alla sua versatilità e praticità. Prezzo: 799 euro Nilox X6 è la prima mountain bike a pedalata assistita di Nilox, con velocità massima di 25 km/h. il display LCD sul manubrio consente di attivare e selezionare una delle 5 velocità disponibili, la batteria removibile SAMSUNG da 36V - 11.6 Ah consente di percorrere in modalità assistita fino a 80 km (e può essere ricaricata in 4-5 ore). Gli pneumatici da 27.5” x 2.10” sono perfetti su ogni tipo di terreno, mentre le sospensioni anteriori e i freni a disco TEKTRO garantiscono ottime performance.

Princess friggitrice ad aria Vero must have degli ultimi anni, la friggitrice ad aria di Princess in formato XL. Prezzo: 69,99 euro La friggitrice ad aria di Princess cuoce gli alimenti utilizzando l’aria calda, e consentendo così di utilizzare l’80% d’olio in meno rispetto ad una normale friggitrice. Dai dolci al pollo, dalle patatine al pesce, tutto viene cucinato in modo salutare (la sua capacità di 3,2 litri consente di friggere in una sola volta cinque porzioni di patatine fritte).

De'Longhi Nespresso Lattissima Touch Lattissima Touch è una delle macchinette del caffè best-seller su Amazon. Ora è scontata del 40%. Prezzo: 179 euro Con 6 ricette in un unico pulsante, Lattissima Touch permette di preparare velocemente un caffè espresso o lungo, un latte macchiato chiaro oppure tradizionale, o un cappuccino. Il tutto, utilizzando capsule in alluminio. L’interfaccia è touch, emette avvisi di decalcificazione e ha un sistema di pulizia semplificato. In omaggio, si ottiene un buono di 30 euro spendibile sull'acquisto di prodotti Nespresso.

KitchenAid 5K45SSESL È scontato del 39% il robot da cucina più amato al mondo, il KitchenAid, qui nella versione in zinco. Prezzo: 363,99 euro Robusto e stabile, con una struttura completamente in metallo, il KitchenAid 5K45SSESL ha un design inconfondibile. Il movimento planetario all'interno della ciotola permette di incorporare i composti in modo rapido e uniforme, il motore a trasmissione diretta ha 10 diverse velocità. Venduto con gancio impastatore, frusta, frusta piatta e ciotola da 4 litri, consente di scegliere un'ampia gamma di accessori opzionali, dalla gelatiera al taglia impasto.