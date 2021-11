Black Friday 2021, migliori offerte su Unieuro, MediaWorld ed Euronics

Tanti sconti e promozioni nel settore tech, tra televisori, smartphone, monopattini, frigoriferi e tanto altro Condividi

Il Black Friday è l'occasione giusta per comprare a prezzi scontati prodotti che ci interessano e regali di Natale. Le promozioni riguardano soprattutto il settore tecnologico, ed è per questo che colossi come Unieuro, MediaWorld ed Euronics propongono, già da diversi giorni, numerose offerte. Vediamo alcune delle più interessanti. Scopri anche le offerte Amazon!

FIFA 22 Basic PlayStation 4 Da Unieuro si può trovare FIFA 22 Basic per PlayStation 4 a 49,99 euro invece di 69,99. Lo sconto è del 28% e può interessare chi è in cerca di un regalo di Natale. Powered by Football™, EA SPORTS™ FIFA 22 rende il gioco ancora più realistico, con migliorie sostanziali al gameplay e tutta una serie di innovazioni in ogni modalità. Tra le novità di FIFA 22 spicca l'intelligenza artificiale rivista per i portieri, che garantisce un comportamento più realistico da parte degli estremi difensori. A questa si aggiungono una nuova fisica della palla, uno sprint esplosivo che riflette meglio l'accelerazione dei giocatori più veloci e le nuove tattiche offensive che permettono di controllare lo stile di gioco della propria squadra. Realizza i tuoi sogni calcistici nella modalità Carriera. Crea la tua squadra da zero e portala al successo.

Alexa Fire TV Stick Sempre da Unieuro c'è anche Alexa Fire TV Stick scontato del 42%: invece di 39,99 costa 22,99 euro. Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD | Modello 2021. La nuova generazione del nostro dispositivo per lo streaming più venduto - Il 50% più potente rispetto a Fire TV Stick (modello 2019) per uno streaming rapido e in Full HD. La confezione include il telecomando vocale Alexa con comandi per accensione/spegnimento e regolazione del volume. Meno disordine, più controllo - Con il telecomando vocale Alexa puoi usare la voce per cercare e avviare la riproduzione di contenuti da varie app. I nuovi pulsanti preimpostati per le app ti permettono di aprirle rapidamente. Inoltre, puoi accendere e spegnere i dispositivi compatibili (TV e soundbar), nonché regolarne il volume, senza usare un altro telecomando. Audio di qualità home theatre con supporto per il formato Dolby Atmos - Le immagini prenderanno vita con l’avvolgente audio Dolby Atmos, disponibile per alcuni titoli collegando Fire TV Stick a un impianto stereo compatibile.

Lavatrice Whirlpool Scontata del 51% da Unieuro c'è la lavatrice Whirlpool, che viene 619,90 euro invece di 299,90. Caratteristiche di questa lavatrice a libera installazione Whirlpool: colore bianco. Cestello spazioso da 7 kg. Centrifuga a 1200 giri al minuto ad alta efficienza. Esclusiva tecnologia 6° SENSO che adatta dinamicamente le impostazioni in base alle caratteristiche di ciascun carico, garantendo una cura ideale per tutti i tessuti. Programma Colours 15 che si prende cura dei tuoi colori, utilizzando una temperatura di lavaggio di 15°C, ma con risultati paragonabili ad un lavaggio a 40°C. La tecnologia 6° SENSO tratta i tessuti con estrema delicatezza, senza compromettere le performance di pulizia, lasciando i capi come nuovi e i colori brillanti. I sensori intelligenti all'interno del cestello analizzano il carico e impostano il consumo di energia, permettendoti di risparmiare acqua, energia e tempo.

Xiaomi Mi Watch Da Unieuro è possibile acquistare anche il Mi Watch di Xiaomi, scontato del 42%. Costa 39,99 euro invece di 69,99. Oltre 1000 combinazioni personalizzate. Ogni giorno un nuovo look Mi Watch Lite non è solo intelligente, ha anche una personalità unica.Tre opzioni di colore per la cassa dell'orologio, cinque opzioni di colore per il cinturino, oltre 120 quadranti a tema e funzionalità del quadrante personalizzate* per rinnovare il tuo stile ogni giorno. Display touch a colori TFT da 1,4". Supporta la regolazione automatica della luminosità. Tutte le informazioni importanti sullo schermo. Tutti i dati sulla tua salute a portata di mano. L'orologio registra i dati giornalieri di frequenza cardiaca, attività fisica e monitoraggio del sonno, per tenerti sempre aggiornato sulle tue condizioni di salute.

Smart tv Samsung Da Mediaworld tanti prodotti scontati in occasione del Black Friday. Tra questi la Smart tv Samsung a 599 euro invece di 969. Quantum HDR esalta dettagli e contrasto, per una qualità d’immagine ai massimi livelli. Spingendosi oltre gli standard leader di categoria, la mappatura tonale dinamica di HDR10+ dà vita a neri più profondi, immagini più vivaci e dettagli sempre brillanti. La tecnologia Quantum Dot regala le immagini più belle di sempre. Con il 100% di volume colore, Quantum Dot cattura la luce e la trasforma in colori mozzafiato che conservano tutto il loro realismo a ogni livello di luminosità. La tecnologia di retroilluminazione Dual LED regola la tonalità cromatica per adattarla al meglio ai contenuti visualizzati e regalare una riproduzione il più fedele possibile all’originale.

Samsung Galaxy S21 Sempre da Mediaworld un altro prodotto Samsung molto ambito, lo smartphone Samsung Galaxy S21 a 749 euro invece di 1129. La foto perfetta non potrà più sfuggirti. Dai il benvenuto a Galaxy S21 5G e S21+ 5G. Grazie a una risoluzione 8K di livello cinematografico, potrai ottenere foto straordinarie direttamente da un video. Qualcosa di rivoluzionario, per entrambi i mondi. Tutto quello che cerchi, in due formati: fotocamera da 64 MP, il nostro processore più veloce di sempre e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Il meglio del meglio. Progettato per i momenti “Oh, no!”, Gorilla Glass Victus™ offre una resistenza ai danni e ai graffi che lo rende il vetro più resistente negli smartphone. 8K è la risoluzione più alta in uno smartphone, in grado di riprendere la scena meglio che al cinema. E con 8K 24fps, tutti i vlog e i ricordi ti faranno sentire una celebrità. Registra, carica e guarda direttamente su YouTube Utilizza Fermo Immagine 8K per ottenere da ogni video in 8K una galleria di foto da 33MP di alta qualità. È facile registrare ora e scattare dopo.

Robot da cucina Moulinex Da Mediaworld c'è anche il robot da cucina Moulinex ClickChef HF4521K: invece di 419 euro costa 259,99. Con il robot da cucina ClickChef di Moulinex puoi preparare deliziose ricette fatte in casa risparmiando tempo ed energia in cucina! Con 5 programmi automatici dotati di impostazioni manuali per un totale di 32 funzioni, le tue ricette quotidiane sono pronte in due click. Facile e veloce, la linea da 5 accessori di questo robot da cucina garantisce risultati perfetti e il suo formato è compatto nonostante l'ampia capacità. La gioia di preparare deliziosi piatti fatti in casa per la tua famiglia, senza spendere tempo ed energia in cucina! Cucinare è semplice con un'interfaccia intuitiva dotata di 5 programmi automatici (zuppe, dessert, cottura lenta, salse, cottura a vapore) e impostazioni manuali per avere a disposizione fino a 28 funzioni e per cucinare le tue ricette quotidiane in soli due click.

Tastiera Apple Da Euronics, scontata del 45%, c'è la tastiera Apple Magic Keyboard a 59,90 invece di 109,90 euro. La Magic Keyboard ha un nuovo design, una batteria ricaricabile integrata e tasti ancora più funzionali. Il profilo è più sottile, e abbiamo migliorato il meccanismo a forbice per aumentare la stabilità dei tasti e ottenere un movimento più fluido: in questo modo la scrittura diventa ancora più comoda e precisa. Si abbina automaticamente al tuo Mac, perciò puoi metterti subito al lavoro. E la batteria dura tantissimo: potrai scrivere per almeno un mese prima di doverla ricaricare.

Frigorifero LG Se cercate un frigorifero da Euronics, scontato del 65%, c'è quello di LG. Viene 1399 invece di 3999 euro. Il sistema InstaView Door-in-Door™ consiste in un elegante pannello di vetro che si illumina con due semplici tocchi permettendo di guardare all'interno del frigorifero senza aprire la porta. In questo modo si riduce la dispersione di aria fredda e i cibi rimangono freschi più a lungo. L'innovativo triplo vetro di InstaView Door-in-Door™ permette di controllare i cibi conservati all'interno del frigo senza aprire la porta. Bussa due volte e trova facilmente i tuoi cibi preferiti! Potendo guardare all'interno senza aprire la porta, LG InstaView Door-in-Door™ permette di ridurre la dispersione di aria fredda con un considerevole risparmio sulla bolleta. Il sistema Door-in-Door™ fa un passo avanti con la tecnologia InstaView, la soluzione che permette di guardare all'interno del frigorifero senza aprire la porta. Basta dispersioni di aria fredda. Bussa e scopri se il tuo alimento preferito è conservato nel frigorifero.

Monopattino Ducati Da Euronics c'è anche il monopattino Ducati scontato del 30%. Invece di costare 399 viene 279 euro. Monopattino elettrico ducati Pro-I Evo. Telaio in lega di alluminio; velocità eco: = 6km/h, d: = 20km/h, s: = 25km/h (velocità massima); pendenza massima 15%; freni doppio freno: elettrico anteriore e a disco posteriore; potenza motore 350w; pneumatici 8.5” anteriore e posteriore con camera d’aria; protezione a bassa tensione: 31v /- 0.5v; limite di corrente: 13; tipologia motore: motore brushless; carico massimo: 100kg Conducente: da 14 anni di età/140-190 cm di altezza con l’utilizzo del casco e delle protezioni; temperatura di esercizio: -10c/50c; livello di protezione: ipx5; tempo di ricarica: circa 3/5 ore; autonomia: 25-30km (soggetta a variazioni in base al peso del conducente, alle condizioni della strada, alla temperatura ecc.) Motore: 350w; freni: freno elettrico anteriore; display: led display a colori; batteria: 36v 7.8ah 280wh luci: a led anteriore e posteriore ad alta visibilità; caricatore: caricabatterie eu standard dc 42v 1.5; bluetooth: funzionalità con app Peso netto: 12kg; peso lordo: 15kg; dimensioni prodotto aperto: 1050 440 1150mm; dimensioni prodotto chiuso: 1050 440 480mm; dimensioni packaging: 1120 160 520 mm