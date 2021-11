Black Friday, televisori: le migliori offerte per chi vuole cambiare tv

Un televisore nuovo, ultramoderno, performante e che si adatti perfettamente con l'arredo delle stanze dedicate al relax è il sogno da realizzare in questa nuova stagione di sconti. Le occasioni per il Black Friday di Mediaworld, Unieuro ed Euronics sono tante e le offerte sono valide sia per gli store fisici che per quelli online. Occhi puntati sui modelli più innovativi: molti dei televisori proposti appartengono alle novità del catalogo 2021.