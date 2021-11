Aruba, problemi di accesso alla PEC e per la fatturazione elettronica

Nella mattinata dell’8 novembre, diversi utenti in Italia hanno segnalato difficoltà nell’accedere ai propri indirizzi di posta certificata e al servizio di fatturazione elettronica

Lunedì 8 novembre diversi utenti di Aruba Mail hanno segnalato disservizi nell’accesso alla propria PEC e per quanto riguarda il servizio della fatturazione elettronica. La piattaforma presenta messaggi di errore quando si tenta di concludere alcune operazioni. Tramite Down Detector è possibile vedere un aumento delle segnalazioni relative ad Aruba. Il disservizio sembrerebbe interessare coloro che utilizzano la posta elettronica certificata e la fatturazione elettronica. Pare che i problemi non riguardino la questione hosting, ma solo specifici servizi della posta. Anche nei mesi scorsi si era verificata una situazione simile nella piattaforma.