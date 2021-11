Ecco Just Dance2022: il primo videogioco sul ballo al mondo

Dalle Blackpink, il gruppo K-POP fenomeno del momento, all’amatissima Billie Eilish, fino al coreografo di fama internazionale Todrick Hall: nel nuovo capitolo di questa amatissima serie ce n’è davvero per tutti i gusti. Chi ama scatenarsi sulle note delle hit del momento o dei grandi classici intramontabili da oggi ha un nuovo valido alleato. E non dovrà far altro che imparare i passi alla perfezione per battere proprio tutti a colpi di ballo Condividi

Se sommiamo le parole “videogame” e “ballo” il risultato è senza dubbio Just Dance®. È l’unico videogioco che fa ballare proprio tutti, il più popolare di sempre, un fenomeno mondiale con oltre 138 milioni di giocatori in tutto il mondo e più di 80 milioni di copie vendute. Spensieratezza, leggerezza e puro divertimento in famiglia o con gli amici sono i segreti del suo successo, la formula magica che coinvolge adulti e bambini.

Nuovo capitolo Nel 12° capitolo del fortunato franchise musicale firmato Ubisoft non mancano di certo le hit più ascoltate al momento, accompagnate da grandi classici intramontabili, per un totale di ben 40 nuove canzoni, tutte davvero da non perdere. Nella ricchissima track list di Just Dance® 2022 c’è anche “Boombayah”, successo delle Blackpink, l’apprezzatissimo gruppo K-POP divenuto ormai un vero e proprio fenomeno musicale a livello internazionale. In lista troviamo anche “Don’t go yet” di Camila Cabello, “Happier than ever“di Billie Eilish, “Nails, Hair, Hips, Heels” di Todrick Hall e “Last Friday Night” di Katy Perry. Insomma, una lineup davvero travolgente, impossibile non farsi trascinare dal ritmo!

Dove si può giocare? Just Dance® 2022 è disponibile su Nintendo SwitchTM, PlayStation®4, Xbox One e StadiaTM e sulle console di nuova generazione PlayStation®5 e Xbox Series X | S. La versione PlayStation®4 è retrocompatibile con PlayStation®5, mentre chi lo acquista per Xbox One ha la possibilità di scaricarlo su Xbox Series X | S senza costi aggiuntivi. È inoltre disponibile per tutte le piattaforme l’app Just Dance® Controller (scaricabile gratuitamente su iOS e Android™), che rende il gioco più “accessibile” a tutti, calcolando il punteggio direttamente dallo smartphone e permettendo fino a 6 giocatori di ballare senza accessori aggiuntivi. Anche chi non possiede una console può lanciarsi in balli sfrenati semplicemente avviando il proprio browser su PC con Google Stadia, che permette di giocare su schermi diversi tramite computer portatili e fissi, per un divertimento davvero senza limiti.