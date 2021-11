Google News torna a funzionare in Spagna dopo 7 anni di stop

Il periodo per la ripartenza per il servizio, offline dal 2014 dopo l'approvazione di una tassa sui motori di ricerca, è fissato "all'inizio del prossimo anno". Dietro il ritorno c'è la nuova legge approvata dal governo di Madrid che consentirà agli editori di contrattare con il noto motore di ricerca un prezzo per indicizzare le notizie

Google News torna disponibile in Spagna dopo sette anni di assenza. Il periodo per la ripartenza è fissato "all'inizio del prossimo anno". A rendere possibile questo ritorno è la legge approvata dal governo di Madrid che consentirà agli editori di contrattare con il noto motore di ricerca un prezzo per indicizzare le notizie secondo quanto stabilito dalla normativa dell'Unione Europea. La notizia arriva direttamente da Alphabet, holding di Google.

La tassa del 2014 sugli aggregatori di ricerca

Google news era offline in Spagna dal 2014. In quel periodo il governo aveva stabilito una tassa collettiva per i motori di ricerca e gli aggregatori di notizie senza la quale non si poteva ottenere la licenza di pubblicare titoli e anteprime degli articoli dei media diffusi online. Dopo la nuova legge che consentirà la messa online del motore di ricerca sulle news, Alphabet ha commentato: "Insieme al ritorno di Google News, la nuova legge sul copyright permette ai media spagnoli di prendere le loro decisioni su come i loro contenuti possono essere indicizzati e individuati e come vogliono fare soldi con quei contenuti. Nei prossimi mesi, lavoreremo con gli editori per raggiungere accordi che coprano i loro diritti secondo la nuova legge".