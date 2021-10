Google dedica un doodle a Kanō Jigorō, “padre del judo”

L'invenzione del "Judo"

approfondimento

Google compie 23 anni e festeggia con un doodle

Nato il 28 ottobre del 1860 a Mikage (ora parte di Kobe), Kanō si trasferì a Tokyo all’età di 11 anni. Appassionato di arti marziali, fin dalla giovane età rimosse le tecniche più pericolose utilizzate nel Jujutsu dando vita a uno sport "sicuro e cooperativo": il “Judo”, il cui nome significa la “via gentile”. Nel 1882 Kanō aprì la sua palestra, il Kodokan Judo Institute di Tokyo dove, per la prima volta, accolse anche le donne. Nel 1909 divenne il primo membro asiatico del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) che, nel 1960, approvò il Judo come sport olimpico ufficiale. Kanō Jigorō è morto per polmonite all’età di 77 anni, il 4 maggio 1938, mentre si trovava a bordo della nave Hikawa Maru nel Mar del Giappone. Al momento della sua scomparsa si stima che ci fossero già più di 100.000 cinture nere all’attivo. I suoi ritratti sono tutt’ora affissi in diverse palestre giapponesi.