WhatsApp, Facebook e Instagram down: cosa sta succedendo

Problemi anche per i dipendenti di Facebook

Secondo un tweet di BNO News che cita il New York Times, riporta Il Disinformatico, Facebook ha inviato a Santa Clara una squadra per resettare manualmente i server. Ma l’errore colpisce anche gli stessi dipendenti dell’azienda: sembra infatti, spiega il sito, che non funzionino nemmeno i servizi interni come le mail, perché sono tutti sul dominio Facebook.com che risulta irraggiungibile. Stesso problema per i badge dei dipendenti, perché anche le serrature degli uffici sarebbero legate all’accesso ai server di Facebook, come si legge in alcuni tweet citati da Il Disinformatico.