Amazon presenta Echo Show 15: lo smart speaker più grande di sempre

Da un primo sguardo, non si possono non notare le dimensioni dello schermo. Con 15,6 pollici, è il più grande di tutti. Proprio come uno schermo di una televisione, può essere fissato a una parete, in orizzontale o in verticale, e grazie alla risoluzione di 1080p ci si può guardare Netflix o Prime Video. La riproduzione di brani musicali e la lettura di notizie sono funzionalità presenti anche negli altri dispositivi Amazon, ma ciò che distingue Echo 15 dagli altri è la personalizzazione. Tramite la funzione Visual ID, l’assistente virtuale Alexa riconosce l’utente davanti allo schermo, lo saluta e gli mostra i contenuti a lui dedicati.

Personalizzazione e privacy

Anche i widget sono stati rinnovati e potenziati. La home del vostro Echo 15 mostrerà in primo piano quelli che sceglierete voi: calendari, liste della spesa o post-it. Potrete anche gestire la vostra casa intelligente o fare videochiamate tramite la telecamera incorporata. L’elevata personalizzazione è accompagnata da strumenti per la protezione della privacy. Il Visual ID, per esempio, sa riconoscervi ma non salva la vostra immagine in un cloud e potrete eliminarla quando volete. Microfono e telecamera possono essere disattivati in qualunque momento e le richieste vocali ad Alexa possono essere visualizzate nella sua app specifica. Non si conosce ancora l’esatta data d’uscita, anche se Amazon garantisce che sarà disponibile a breve al prezzo di 249,99 euro.