Gigi il Guerriero, Luigi di Maio diventa un videogioco

Un videogame che ha come protagonista un eroe solitario, che deve salvare la politica italiana dai nemici della democrazia. E’ "Gigi il guerriero", alias Luigi di Maio, che in questo videogioco per Android, intriso di satira politica, sarà condotto dal maestro Mattarella nell’ultimo Tempio della Democrazia, per essere addestrato nell'uso delle segrete tecniche dei 50 Anni di Costituzione Italiana. Tra i nemici che Gigi sfida a colpi di armi marziali Matteo Renzi, Matteo Salvini, Vittorio Sgarbi, Renato Brunetta.