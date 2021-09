Google dedica un Doodle alla scrittrice e poetessa Christine de Pizan

E’ considerata la prima scrittrice della storia francese in grado di provvedere con il suo lavoro alla famiglia, conquistandosi così un ruolo sociale e intellettuale di prestigio. A causa di due gravi lutti, il padre prima e il giovane marito poco dopo, fu in qualche modo costretta a lavorare, nonostante a quei tempi per le donne il percorso obbligato era quello dell’”ago e filo”. Rimasta senza mezzi e con figli piccoli da crescere mise a frutto la sua cultura e le sue capacità. Nata a Venezia nel 1364 e naturalizzata francese, fu educata alle lettere e alle scienze dal padre, docente di medicina e astronomia all’università di Bologna e in seguito consigliere del re Carlo V alla corte di Parigi, dove la scrittrice si trasferì con la famiglia ( SPECIALE DOODLE ).

Le sue opere dedicate alle donne

Esordì ricopiando nel suo scriptorium testi famosi per la corte francese, compose opere su commissione di principi e nobili come la biografia di Carlo V chiestale dal fratello del sovrano. Nelle sue opere liriche e narrative fu guidata dalla sua esperienza di vita, e non dalla tradizione religiosa o mitologica, come era frequente al tempo. Divenne famosa inoltre per aver dato inizio alla cosiddetta Querelle des femmes scaturita dopo la lettura delle opere di Boccaccio e di Jean de Meun, che difendevano l'idea che la donna è per natura un essere vizioso. Scrisse per la Regina Isabella un'opera intitolata la Città delle Dame, che metteva in luce esempi di donne virtuose e importanti nella storia dell'umanità.