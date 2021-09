Covid, Google: il doodle di oggi dedicato ai vaccini

Il doodle dedicato ai vaccini



approfondimento

Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 2 settembre. LIVE

Non è la prima volta che Big G lancia un messaggio di sostegno alla campagna vaccinale contro il Covid-19. Già il 4 e il 20 agosto era stato utilizzato questo doodle, per invitare gli utenti a lottare in prima persona contro la diffusione del coronavirus.

"Poiché il Covid-19 continua ad avere un impatto sulle comunità di tutto il mondo, aiuta a fermare la diffusione trovando un sito di vaccinazione locale e seguendo questi passaggi per la prevenzione", si legge sulla pagina dedicata al banner del colosso di Mountain View.

"Scopri di più sulle risorse per aiutare te e le tue comunità a rimanere informati sulla pandemia e sulle più recenti modalità con cui si sta rispondendo alla situazione emergenziale", precisa ancora Big G. Cliccando sulla gif animata, inoltre, si viene indirizzati direttamente ai risultati della ricerca “Prenota il vaccino anti-Covid”.



Come è nata l'idea del doodle



I doodle, come spiegato dallo stesso colosso di Mountain View in una pagina dedicata, "sono divertenti, sorprendenti e a volte sono varianti naturali del logo di Google per celebrare festività, anniversari e le vite di artisti, innovatori e scienziati famosi".

Il concetto di doodle è nato nel 1998, prima ancora che Google assumesse una ragione sociale, mentre i fondatori si divertivano a giocare con il logo aziendale per comunicare la loro partecipazione ad un evento, nel deserto del Nevada. Anche se il primo doodle realizzato era relativamente semplice, quell'idea diede il via all'abitudine di decorare il logo aziendale per celebrare eventi significativi. E da lì in poi, il team dedicato ha creato oltre 4mila doodle per le home page in tutto il mondo.