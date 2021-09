Instagram down, l'app non si aggiorna: problemi in Italia e all'estero

È #InstagramDown. Molti utenti del social network della rete Facebook da questa mattina stanno riscontrando numerosi problemi: impossibilità di aggiornare la home, storie non visibili e messaggi privati che non arrivano. Il disservizio sta colpendo soprattutto l’estero, in particolare India e Stati Uniti da dove provengono le oltre 6000 segnalazioni registrate sul sito dedicato DownDetector. Dalle ore 12 colpita anche l’Italia.

Timori e certezze

Le cause del malfunzionamento non sono ancora state trovate, o quantomeno rese note. Gli utenti temono un blackout simile a quello di marzo, quando le piattaforme social sono rimaste inutilizzabili per circa un’ora. Non si registrano problemi di navigazione negli altri servizi di proprietà Facebook, come lo stesso social o il servizio di messaggistica istantanea Whatsapp. È ancora Twitter a farsi portavoce delle problematiche di questo tipo con i suoi hashtag, come ha già fatto questa mattina quando gli utenti Vodafone, ho. e PosteMobile lamentavano una mancanza totale di segnale.