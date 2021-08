WhatsApp, in arrivo le reazioni ai messaggi

La app di messaggistica sarà più simile a Facebook. Il piano di Zuckerberg prevede da tempo di realizzare una piattaforma unica per Messenger, Instagram e, appunto, WhatsApp. Vediamo come...

Le emozioni ai messaggi sono in arrivo su WhatsApp. A dare l’indiscrezione è il sito WABetainfo mostrando uno screenshot che invita l’utente ad aggiornare l’applicazione per poter vedere l’emoji che l’altra persona ha usato per rispondere al testo. Sull’app di messaggistica acquistata da Menlo Park nel 2014 dovrebbero a breve fare la loro comparsa le emoji con cui l'utente può rispondere mostrando il suo stato d'animo. Una possibilità che era già presente anche nella chat di Instagram e che recentemente è stata introdotta anche per iMessage. I ricercatori di WABetainfo non hanno mostrato come la funzionalità verrà presentata da un punto di vista grafico. Il solo dettaglio fino ad oggi fornito è che la novità sia stata osservata per Android. Con ogni probabilità sarà disponibile per IOS e da desktop

Novità e cambiamenti in casa WhatsApp

Solamente negli scorsi mesi WABetainfo aveva svelato che l’applicazione stava ipotizzando di dare più possibilità di scelta sull'arco di tempo dopo il quale far scomparire i messaggi effimeri, introdotti nel 2020. Con pochi clic sarà possibile far scomparire i nuovi messaggi di chat e gruppi a una settimana dall’invio. Tra le altre funzionalità già presenti c'è l'ascolto velocizzato dei vocali fino a 2x. Nei primi giorni di agosto l’applicazione ha iniziato il rilascio della funzionalità: "View Once" che permette di distruggere i messaggi non appena vengono letti.