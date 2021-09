Joker, nuovo malware Android iscrive utenti a servizi a pagamento

Attraverso app ospitate sul Play Store, entra negli smartphone e attiva abbonamenti che prosciugano il conto degli ignari possessori dell'account. Il malware è conosciuto dal 2017 e sfrutterebbe un dropper per aggirare i controlli di Google

Attraverso alcune app che si trovano sul Play Store di Google, "Joker" entra negli smartphone e attiva servizi a pagamento che prosciugano il credito telefonico e, alcune volte, il conto bancario. Questo tipo di malware si conosce da ben 4 anni, dal 2017, e per aggirare i controlli di Mountain View sfrutterebbe un dropper, un programma realizzato appositamente per eseguire un malware ma capace di non essere rilevato dai sistemi di sicurezza.