WhatsApp, in arrivo la versione desktop per iPad e tablet Android

L'indiscrezione anticipata da WABetaInfo: sarà un passo in avanti verso la funzionalità multi-dispositivo

WhatsApp sta arrivando su iPad e sui tablet Android. La notizia è stata anticipata dalla comunità di WABetaInfo: si tratta di un ulteriore passo in avanti verso la funzionalità multi-dispositivo che gli utenti possono già da qualche giorno usare anche quando il proprio smartphone non è collegato a Internet.

Nei prossimi giorni, oltre a WhatsApp Web e alle versioni dell'app per computer, ci sarà dunque una versione dedicata ai tablet sia per iPad sia per gli Android.