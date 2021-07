Spotify Premium diventa gratis per gli utenti di TikTok

Gli utenti di TikTok potranno avere gratis per 4 mesi l'abbonamento a Spotify Premium. Un'ulteriore partnership tra il social dei video brevi e la piattaforma di streaming, da tempo legati da un comune interesse: la musica.

Come ottenere l'offerta

L'iniziativa vale in Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Turchia e Polonia, ma solo per chi non ha mai attivato prima la versione a pagamento del servizio di streaming musicale. Per aderire basta accedere alla sezione "Per te" della app di TikTok. Dopo aver cliccato su "TikTok Rewards", si visualizza il tasto "Ottieni 4 mesi gratis". Meglio fare in fretta però: non si conosce la data di fine dell'offerta.