L'uomo incinto e la faccina che si scioglie: le nuove emoji 2021/2022

Sono state pubblicate le nuove emoji per il 2021/2022. L'Unicode Consortium, associazione non profit che si occupa di approvare le codifiche dei caratteri utilizzati sul web, ha rilasciato la prima versione del set di icone che potrebbero essere annunciate ufficialmente a settembre, se il processo di approvazione non incontrerà ostacoli. Tantissime le novità: dalla faccina che si scioglie, ai denti che mordono le labbra fino all'uomo incinto.

Le emoji 2021/2022

Con l'obiettivo di rendere le icone gender neutral, è stata inserita l'immagine di un uomo in gravidanza. Continua la strategia che prevede anche l’estensione delle emoji non binarie, ossia quelle che non sono associabili né al genere femminile né a quello maschile. Come riporta Open, Jeremy Burge, uno dei responsabili dell’archivio Emojipedia, ha spiegato che "quasi tutte le emoji possono avere di default un’opzione di genere neutro, con la possibilità di utilizzare una donna o un uomo ove pertinente". Ma nel nuovo aggiornamento ci sarebbero anche le mani unite a forma di cuore, una pila scarica, un volto che fa il saluto militare, una faccina che si scioglie, le labbra che si mordono e tante altre originali icone.