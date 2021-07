WhatsApp, WAMR l’applicazione che fa recuperare i messaggi cancellati

Visualizzate su WhatsApp del vostro smartphone questa notifica “Questo messaggio è stato cancellato”. Alcuni sviluppatori avrebbero trovato la soluzione per “farli tornare in vita” con la nuova applicazione che permette di recuperare i messaggi eliminati. Si chiama WAMR è gratuita e una volta scaricata va tenuta attiva in background in modo che possa registrare le notifiche e memorizzare il contenuto delle medesime. Attivando questa modalità si potranno recuperare tutti i messaggi che sono stati cancellati e scoprirne il contenuto.