Cookie Policy in Italia: le linee guida definitive del Garante Privacy

I siti online avranno 6 mesi per adeguarsi. Stop all'uso inopportuno del legittimo interesse e allo scrolling: il titolare del trattamento è autorizzato a valutare ogni possibile soluzione

A 7 mesi dalla pubblicazione della versione per la consultazione, il Garante della Privacy ha emanato le linee guida definitive sull'uso dei cookie e delle altre tecniche di tracciamento. Nel nuovo testo non vengono definiti i cookie cd. “di autenticazione” e i siti online avranno 6 mesi per adeguarsi alle nuove direttive che vanno dallo stop al legittimo interesse fino all'acquisizione del consenso.

Le linee guida del Garante della privacy leggi anche Google, stop ai cookies pubblicitari nei siti web. Cosa cambia? La prima importante specifica è che la nuova normativa sui cookie rende legittimo il trattamento dei dati solo con il consenso dell'interessato. Non si potrà più invece invocare il legittimo interesse del titolare per giustificare il ricorso a cookie o altri strumenti di tracciamento. Riguardo allo scrolling, ritenuto inadeguato a fornire una valida manifestazione di consenso, il Garante precisa che spetta al titolare del trattamento, in applicazione del principio di accountability, trovare le soluzioni più appropriate. Altra novità riguarda i cookie wall che restano tendenzialmente illeciti, salva l’ipotesi da verificare caso per caso nella quale il titolare del sito offra all’interessato la possibilità di accedere a un contenuto o a un servizio equivalenti senza prestare il proprio consenso all’installazione e all’uso di cookie o altri strumenti di tracciamento.