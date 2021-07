Cyberattacchi, ecco la formula per stabilire quanto rischia un’impresa

Proprio in questi giorni un rapporto di Swascan (che insieme a Yoroi e Corvallis forma Tinexta Cyber, un polo nazionale dedicato alla sicurezza informatica) mostra quanto l’Italia sia tra i Paesi più colpiti dai criminali, soprattutto quando si parla di ransomware . Dopo Stati Uniti, Canada, Francia e Regno Unito, infatti, l’Italia ha subito più attacchi con richieste di riscatto e diffusione dei dati online. Ventotto sono le nostre aziende colpite nei primi mesi del 2021. Anche da qui passa l’esigenza di quantificare il rischio informatico con un indice non disponibile a tutti ma a disposizione degli addetti ai lavori.

Come funziona l’indice

Proprio sugli incidenti già accaduti si basa in parte il Cyber Exposure Index. Ad esempio prendendo in considerazione le informazioni raccolte nei forum hacker del Deep Web dove non è raro trovare in vendita i database delle anziende “bucate”. Più elevato è il numero di servizi raggiungibili su internet, più varie sono le tecniche che un attaccante può sfruttare per ottenere un accesso non autorizzato. Questo e altri fattori vengono calcolati nella formula matematica che restituisce il punteggio finale assegnato a un’azienda.