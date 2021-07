EA Play Live 2021: si parte con DICE

Sarà il primo della nuova serie di Spotlight che offriranno ai fan l’opportunità di acquisire approfondimenti da parte degli stessi sviluppatori, oltre che alcune notizie a sorpresa. I fan potranno sintonizzarsi per guardare lo Spotlight sul Futuro degli FPS alle 19:00 sul canale YouTube ufficiale di EA PLAY. Vince Zampella e Gabrielson saranno affiancati dal General Manager di Ripple Effect Studios, Christian Grass, e dal Game Director di Apex Legends Chad Grenier. Lo saranno in una chiacchierata con Stella Chung di IGN per discutere delle ultime novità che arriveranno in Battlefield 2042 e in Apex Legends, ma si parlerà anche di ciò che i fan possono aspettarsi di vedere in entrambi i titoli durante l’EA Play Live 2021 del 22 luglio. Il 9 giugno nel frattempo DICE ha rivelato al mondo Battlefield 2042 con un reveal trailer mozzafiato e un primo sguardo ad All-Out Warfare, la prima grande esperienza del gioco in cui è presente l’ultima generazione delle modalità Conquista e Sfondamento, amate dai fan. Ora, in occasione dell’’EA Play Live del 22 luglio, Ripple Effect svelerà la prossima emozionante esperienza, che farà sentire a casa i vecchi fan di Battlefield.