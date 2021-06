Concorso Esa, oltre 25mila candidati al bando per aspiranti astronauti

Nei prossimi mesi verranno selezionati 5 nuovi astronauti "titolari" e 20 "riserve" in vista delle prossime missioni di esplorazione spaziale che porteranno di nuovo l'uomo sulla Luna. Dall'Italia 1.860 candidature: solo una su 5 è femminile. 257 le candidature arrivate da tutta Europa per una posizione dedicata a chi ha disabilità fisiche

Sono 25.589 le domande arrivate per la selezione del prossimo gruppo di astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) che parteciperanno alle future missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) e sulla Luna. Di queste, 1.860 sono arrivate dall'Italia.

Il 24% dei candidati europei sono donne, in Italia il 19%, mentre per il reclutamento della posizione riservato a persone con disabilità fisica sono arrivate 257 candidature, di cui 60 femminili.

La selezione per 5 astronauti "titolari" e 20 "riserve"

"Un numero altissimo di richieste che dimostra che anche per le nuove generazioni fare l'astronauta resta uno dei lavori dei sogni", ha commentato Josef Aschbacher, direttore generale dell'Esa, durante la presentazione dei dati relativi alla campagna di reclutamento del nuovo corpo astronautico che nei prossimi mesi dovrà selezionare 5 nuovi astronauti 'titolari' e 20 'riserve' in vista delle prossime ambizioni missioni di esplorazione spaziale che porteranno di nuovo l'uomo sulla Luna. "Adesso verranno vagliate tutte le domande arrivate e la selezione prevedrà 6 diversi passaggi. Sarà un lavoro lungo che si concluderà nell'autunno del 2022", ha spiegato Antonella Costa, Esa Human Resources Business Partner.