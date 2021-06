Migliaia di siti down in tutto il mondo, ecco cosa è successo

Migliaia di siti internet in tutto il mondo sono rimasti inaccessibili per oltre un'ora: da Kickstarter al Guardian, dal New York Times a Le Monde, passando per il Financial Times - solo per citarne alcuni - erano down. Nel tentativo di caricare la loro homepage appariva l'errore 503: il server non era in grado di fornire il contenuto richiesto perché guasto o sovraccarico. Il motivo? Un problema tecnico del provider Fastly, che ha dichiarato che l'incidente è stato individuato e risolto. Nel frattempo, alcuni siti prima irrangiugibili erano tornati online passando a un altro Content Delivery Network (Cdn).