Amazon, il Prime day sarà il 21 e il 22 giugno

Si terrà il 21 e 22 giugno l'Amazon Prime Day 2021, l'evento annuale esclusivo per i clienti Amazon Prime, che consiste in due giorni di grandi offerte. Lo ha annunciato il colosso delle vendite online che ha deciso di aprire la stagione estiva con due giornate di sconti eccezionali per i clienti Prime dopo che lo scorso anno l'evento annuale era slittato a metà ottobre a causa della pandemia. Gli abbonati ad Amazon Prime Day avranno accesso a "più di due milioni di offerte" in tutte le categorie di prodotti disponibili, tra cui moda, casa, bellezza, oltre a una serie di vantaggi su Prime Video, Amazon Music e Prime Gaming.