WhatsApp, i messaggi vocali si possono velocizzare

Messaggi vocali su WhatsApp troppo lunghi? Adesso la app permette di raddoppiare la velocità e accorciare i tempi di ascolto. La funzione non è ancora disponibile per tutti gli utenti: dalle nostre prove emerge che, al momento, soltanto gli utenti iPhone e WhatsApp Web possono scegliere di ascoltare a diverse velocità gli audio inviati dagli altri utenti.

Aggiornare la app

Per utilizzare la nuova funzione occorre assicurarsi di avere aggiornato la app. Basta andare sull’App Store, cercare “WhatsApp” e cliccare su “aggiorna”. Se non c’è il pulsante “aggiorna”, vuol dire che l’ultima versione è già installata.

Come ascoltare i messaggi

Dopo avere aggiornato WhatsApp, ogni volta che si riceverà un messaggio vocale si potrà scegliere tra tre modalità di ascolto. In corrispondenza del tasto “play”, ci sarà un numero: “1” per la velocità standard, “1,5” per una versione accelerata dell’audio e “2” per raddoppiare la velocità.

Le reazioni

L’aggiornamento è stato accolto con entusiasmo sui social. Tra utenti che esultano per il tempo che risparmieranno nell’ascolto e chi ironizza sul “vocale di dieci minuti” - a questo punto dimezzato - cantato dai TheGiornalisti.