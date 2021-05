Instagram down oggi, problemi segnalati da diversi utenti

Malfunzionamenti su Instagram sono cominciati alle 8 di mattina circa del 17 maggio. Coinvolta l'Italia e diversi altri Paesi del mondo: le segnalazioni si sono raccolte su Twitter, con l'hashtag #InstagramDown, e sul sito Downdetector.

L'origine del problema

Sembra che all'origine dei problemi ci siano i ritardi della piattaforma nell'accettare l'upload di nuovo materiale multimediale sui suoi server. C'è infatti chi riferisce di avere problemi a inviare messaggi vocali, chi non riesce a inserire la musica nelle stories e chi non riesce a postare nuove fotografie sul proprio profilo. Il gruppo Facebook per il momento non è intervenuto sulla questione, ma non è detto che lo faccia: se risolverà i malfunzionamenti in tempo breve potrebbe non ritenere opportuno offrire agli utenti una spiegazione in merito.