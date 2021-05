WhatsApp, nuove regole per la privacy: cosa cambia dal 15 maggio

WhatsApp si rifà il look e dal 15 maggio arrivano nuove regole sulla privacy. Con la nuova informativa non cambia nulla nelle conversazioni tra amici e familiari. L'app continuerà ad avere la crittografia end-to-end, che non permette né a WhatsApp né a Facebook di leggere le conversazioni o condividere i contatti.

Cosa succede se non si accettano le regole

Gli utenti devono sapere che la messaggistica con le aziende è diversa dalla messaggistica tra privati. Le società possono vedere le conversazioni e potrebbero utilizzare queste informazioni per finalità di marketing (comprese le inserzioni su Facebook). Le imprese possono inoltre utilizzare Facebook come fornitore di servizi tecnologici per gestire le chat con i clienti, rispondere alle domande e inviare informazioni utili. Che tradotto significa: Facebook ottiene più dati, ma in modo indiretto, per scelta delle aziende e degli utenti e solo nelle conversazioni con le imprese. Comunque, chi non accetterà le nuove regole potrà usare l’applicazione e non rischia la cancellazione dell’account.