Google dedica il doodle di oggi alla Festa della mamma

Il motore di ricerca celebra la ricorrenza che, in Italia e in altri Paesi del mondo, ricade nella seconda domenica di maggio. Non ci sono fonti certe sull'origine della celebrazione in questa data: secondo alcune, in passato il giorno ufficiale era l'8 maggio

È la Festa della mamma la protagonista del doodle di oggi, 9 maggio. Google, infatti, celebra tutte le madri d’Italia visto che nel nostro Paese (e in tanti altri) la ricorrenza ricade ogni anno nella seconda domenica di maggio. Non in tutte le nazioni, però, la mamma è festeggiata in questo giorno.

La Festa della mamma in Italia leggi anche Festa della mamma: le madri più iconiche delle serie tv. FOTO In realtà, non esiste un unico giorno dell'anno che accomuna tutti i Paesi in cui l'evento è festeggiato: in quasi due terzi di questi la festa è celebrata nel mese di maggio, mentre circa un quarto di essi la festeggia a marzo. In Italia, appunto, la Festa della mamma ricade tradizionalmente nella seconda domenica di maggio ma le fonti disponibili non concordano sull’anno preciso in cui in nel nostro Paese si è iniziato a celebrare questa ricorrenza. Secondo alcune di queste fonti la festa inizialmente cadeva l'8 maggio, secondo altre, invece, la data ufficiale è sempre stata la seconda domenica di maggio.